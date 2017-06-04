Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число погибших в результате теракта в Лондоне увеличилось до семи

Международная панорама
4 июня, 11:35 дата обновления: 4 июня, 12:02 UTC+3

Еще 48 человек получили ранения, уточнила глава лондонской полиции Крессида Дик

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Dan Kitwood/Getty Images

ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Число погибших в результате теракта в Лондоне увеличилось до семи человек.

Галерея
18 фото

Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек

Об этом сообщила глава лондонской полиции Крессида Дик.

"На данный момент, к сожалению, подтверждена гибель семи человек. Согласно имеющейся информации, 48 человек получили ранения", - сказала она.

Дик рекомендовала жителям британской столицы по возможности избегать нахождения в районе Лондонского моста и рынка Боро-маркет, где сейчас работают следователи.

В ночь на 4 июня три террориста совершили наезд на пешеходов возле Лондонского моста. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где с ножами напали на прохожих. Все нападавшие были ликвидированы полицией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт на Лондон-бридж
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракт в центре Лондона. Хроника событий
2
Путин выразил соболезнования народу Великобритании в связи с терактом в Лондоне
3
Число погибших в результате теракта в Лондоне увеличилось до семи
4
На юге Германии афганский мигрант убил в приюте для беженцев ребенка из РФ
5
Путин ответит на вопросы россиян в ходе "Прямой линии" 15 июня
6
Мужчина расстрелял восемь человек в поселке под Тверью
7
Православные верующие во всем мире отмечают Троицу
Темы дня
Загрузка...
Реклама