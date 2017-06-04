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ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Число погибших в результате теракта в Лондоне увеличилось до семи человек.
Об этом сообщила глава лондонской полиции Крессида Дик.
"На данный момент, к сожалению, подтверждена гибель семи человек. Согласно имеющейся информации, 48 человек получили ранения", - сказала она.
Дик рекомендовала жителям британской столицы по возможности избегать нахождения в районе Лондонского моста и рынка Боро-маркет, где сейчас работают следователи.
В ночь на 4 июня три террориста совершили наезд на пешеходов возле Лондонского моста. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где с ножами напали на прохожих. Все нападавшие были ликвидированы полицией.