Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Премьер-министр Турции: США проинформировали о начале операции по освобождению Ракки

Международная панорама
4 июня, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июня. /ТАСС

Бинали Йылдырым также сообщил, что не одобряет избранный США метод ведения операции

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. США проинформировали Турцию о начале проведения в ночь со 2 на 3 июня операции по освобождению сирийского города Ракка от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

"Ночью со 2 на 3 июня началась планировавшаяся ранее операция в Ракке. США в связи с этим проинформировали нас перед ее началом. Не секрет, что мы не одобряем избранный США метод ведения этой операции. Но они (США) сообщили нам, что это не вопрос выбора, а необходимость и после окончания операции не будут долго взаимодействовать с партией "Демократический союз" (ДС) и "Силами народной самообороны" (СНС)", - привела его слова газета Milliyet.

"Они заявили, что это (сотрудничество с ДС и СНС) является тактической необходимостью и дали нам все необходимые заверения. Заверения касаются того, что после операции оружие, используемое в операции, не перейдет в руки террористических группировок, действующих в нашей стране. И США заверили, что будут пристально следить за тем, чтобы не появилась вероятность нападения на наши силы безопасности и граждан", - подчеркнул премьер.

30 мая Пентагон объявил о том, что США начали поставки вооружений и снаряжения формированиям вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), участвующим в операции по освобождению Ракки от ИГ. Основной ударной силой СДС являются СНС - боевое крыло сирийской курдской партии "Демократический союз". Анкара рассматривает ДС и СНС как сирийское ответвление Рабочей партии Курдистана, которая ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
США Турция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: последняя жертва конфликта под Тверью была убита после отказа копать себе могилу
2
Теракт в центре Лондона. Хроника событий
3
Путин выразил соболезнования народу Великобритании в связи с терактом в Лондоне
4
Выжившая при стрельбе под Тверью вызвала полицию
5
На юге Германии афганский мигрант убил в приюте для беженцев ребенка из РФ
6
Массовые убийства в России с 2010 года. Досье
7
Мэй: последние три теракта в Великобритании не связаны между собой
Темы дня
Загрузка...
Реклама