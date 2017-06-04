Коалиция во главе с мэром Ушаковым победила на выборах в Латвии

РИГА, 4 июня. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Уверенную победу на выборах в Рижскую думу (РД) одержала действующая правящая коалиция, состоящая из социал-демократической партии "Согласие" во главе с нынешним мэром Риги Нилом Ушаковым и партии "Честь служить Риге!" (ЧСР). Эти политические силы стартовали на выборах с общим списком кандидатов в депутаты и получили поддержку 50,85% избирателей и 32 места в самоуправлении из 60. Об этом свидетельствуют обнародованные итоговые данные Центральной избирательной комиссии Латвии.

Второе место занимает Латвийское объединение регионов и партия "Для развития Латвии", которые также подали общий список кандидатов в депутаты. Этот тандем поддержали 13,66% избирателей, он получает 9 депутатских кресел. Лидером этого списка является депутат парламента Латвии и бывший банкир Мартиньш Бондарс.

Третье место с 13,41% и 9 мандатами досталось Новой консервативной партии, созданной незадолго до выборов бывшим министром юстиции страны Янисом Бордансом. Прошли в РД также входящие в правительственную коалицию Латвии национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии" - 9,24% голосов избирателей и 6 мест в муниципалитете, а также партия "Единство" - 6,26% и 4 места. Остальные политические силы не преодолели необходимый пятипроцентный барьер.

3 июня в Латвии состоялись муниципальные выборы, явка на которых составила 50% - почти 730 тыс. человек. В республике работали 955 участков. В органы местного самоуправления на всей территории страны избирались 1614 депутатов. Всего на муниципальных выборах было зарегистрировано 599 списков с 8945 кандидатами в депутаты.

За 60 мест в РД боролись 11 политических партий и объединений.

На прошлых муниципальных выборах в 2013 году "Согласие" и ЧСР получили в думе Риги 58,54% голосов избирателей и 39 мандатов.