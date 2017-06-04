DM: онлайн-сервис Uber завышал цены на такси во время терактов в Лондоне

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Американская компания Uber, предоставляющая услуги по онлайн-вызову частных такси в более чем 500 городах мира, завышала цены на перевозки во время терактов в британской столице минувшей ночью. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Издание ссылается на многочисленные жалобы пользователей социальных сетей. "Повышение цен в Лондоне сегодня ночью совершенно отвратительно. Как можно быть столь неуважительным к ситуации?" - цитирует издание одного из рассерженных граждан.

Другой рассказал о почти шестикратном взлете цен: за маршрут, который раньше стоил £7, в этот раз запросили £40.

Daily Mail отмечает, что во время предыдущих атак: вблизи здания парламента в центре Лондона 22 марта и на стадионе "Манчестер-Арена" 22 мая, - службы такси, наоборот, помогали жертвам нападений и осуществляли перевозки бесплатно.

"Мы приостановили подвижное ценообразование как только узнали об инциденте, так же, как это было (после терактов) в Вестминстере и Манчестере", - цитирует издание заявление компании.

Газета отмечает, что мобильное приложение сервиса могло автоматически начать завышать цены из-за резкого увеличения спроса на перевозки до того, как компания пошла на экстренные меры, узнав о ЧП.

Минувшей ночью трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в британской столице в районе Лондонского моста. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих.

По последним данным, в результате этих терактов семь человек погибли, 48 пострадали. Нападавшие были ликвидированы полицией.