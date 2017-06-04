Мэй: последние три теракта в Великобритании не связаны между собой

ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Три теракта, совершенные в Великобритании с конца марта, не связаны между собой, однако страна стоит перед лицом новой угрозы, когда одни экстремисты стремительно воодушевляются действиями других. Об этом сообщила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в связи со совершенными накануне в Лондоне терактами.

"С точки зрения планирования и исполнения последние теракты не связаны", - сказала премьер во время специального обращения на Даунинг-стрит по завершению заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA. "Но мы считаем, что столкнулись с новой тенденцией, потому что терроризм порождает терроризм, исполнители вдохновляются на совершение атак не только после годов планирования и подготовки, даже не когда одинокие волки ищут вдохновение в интернете, а когда одни террористы копируют действия других и используют самые примитивные способы для их осуществления", - подчеркнула Мэй.

"Хотя последние атаки не осуществлены одной террористической сетью, они имеют одну важную связь - единую дьявольскую идеологию исламского экстремизма, проповедующего ненависть, разобщение и разделение по религиозному принципу. Это идеология, которая утверждает, что западные ценности - свобода, демократия и права человека не совместимы с исламом. Эта идеология - извращение ислама и извращение реальности", - отметила глава правительства. С 22 марта, когда террорист совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту в центре Лондона, в страны были предотвращены пять террористических актов, сообщила Мэй. "Службы безопасности и разведки и полиция предотвратили пять вероятных инцидентов с момента теракта в Вестминстере в марте", - сказала она. Приостановление агитационных кампаний

Агитационные кампании политических партий в Великобритании возобновятся 5 июня, а всеобщие досрочные парламентские выборы пройдут 8 июня, как и было запланировано, заявила Мэй.

"Насилию никогда не будет позволено подорвать демократический процесс, поэтому эти (агитационные) кампании будут полностью возобновлены завтра. Всеобщие выборы пройдут в четверг (8 июня), как и было запланировано", - сказала она.

Ранее ведущие британские политические партии заявили о приостановлении своих и избирательных кампаний в связи с терактами в Лондоне. Отказываться от агитации не стала Партия независимости Соединенного Королевства, лидер которой Пол Наттолл мотивировал данное решение нежеланием подрывать демократические процессы, чего, по его словам, добиваются экстремисты.

Необходимость пересмотра стратегии по борьбе с терроризмом

Великобритания должна пересмотреть свою стратегию по борьбе с террористической угрозой, заявила Мэй.

"Нам необходимо пересмотреть британскую стратегию по борьбе с терроризмом, чтобы обеспечить полицию и сотрудников служб безопасности всеми полномочиями, которые им необходимы", - сказала она.