СМИ: полиция проводит спецоперацию на востоке Лондона

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Лондонская полиция проводит спецоперацию в районе Баркинг на востоке британской столицы. Об этом пишет газета Daily Express.

По ее данным, стражи порядка проводят рейд в многоквартирном доме. Несколько человек задержаны.

Глава британского МВД Эмбер Радд, согласно агентству Reuters, сообщила о проведении операции, связанной с ночными терактами в центре города, однако не уточнила, где именно она проводится.

Минувшей ночью трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в британской столице в районе Лондонского моста. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате этих терактов семь человек погибли, 48 пострадали. Нападавшие были ликвидированы полицией.