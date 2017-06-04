Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: полиция проводит спецоперацию на востоке Лондона

Международная панорама
4 июня, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июня. /ТАСС

По данным газеты Daily Express, задержаны несколько человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Лондонская полиция проводит спецоперацию в районе Баркинг на востоке британской столицы. Об этом пишет газета Daily Express.

Смотрите также

"Нас объединяет не только ужас и печаль, но и решительность": политики о теракте в Лондоне

По ее данным, стражи порядка проводят рейд в многоквартирном доме. Несколько человек задержаны.

Глава британского МВД Эмбер Радд, согласно агентству Reuters, сообщила о проведении операции, связанной с ночными терактами в центре города, однако не уточнила, где именно она проводится.

Минувшей ночью трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в британской столице в районе Лондонского моста. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате этих терактов семь человек погибли, 48 пострадали. Нападавшие были ликвидированы полицией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт на Лондон-бридж
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: последняя жертва конфликта под Тверью была убита после отказа копать себе могилу
2
Теракт в центре Лондона. Хроника событий
3
Путин выразил соболезнования народу Великобритании в связи с терактом в Лондоне
4
Выжившая при стрельбе под Тверью вызвала полицию
5
На юге Германии афганский мигрант убил в приюте для беженцев ребенка из РФ
6
Массовые убийства в России с 2010 года. Досье
7
Мэй: последние три теракта в Великобритании не связаны между собой
Темы дня
Загрузка...
Реклама