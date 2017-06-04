Армия Сирии отбила у ИГ населенный пункт Мескена в провинции Алеппо

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сирийская армия отбила у боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) населенный пункт Мескена (100 км от Алеппо), который являлся последним форпостом ИГ на водохранилище Асад на Евфрате, на границе провинций Алеппо и Ракка. Об этом сообщило агентство SANA.
По его информации, подразделения армии восстановили безопасность и стабильность в Мескене и еще нескольких населенных пунктах. Кроме того, армия Сирии взяла под контроль вторую и третью водонасосные станции в районе Эль-Хафса.
За последние три месяца правительственные войска вернули под свой контроль свыше 170 селений и ферм к востоку от Алеппо. Значительным успехом стало освобождение военного аэродрома Эль-Джарах, на подступах к нему было убито и ранено свыше 3 тыс. боевиков ИГ.
От Мескены идет шоссе в Табку - город у Евфратской ГЭС (160 км от Алеппо), который перешел под контроль "Сил демократической Сирии" (СДС). Курдские ополченцы и бойцы арабских племен, входящие в состав СДС, взяли его штурмом 10 мая после осады, продолжавшейся 50 дней. СДС оказывали поддержку с воздуха ВВС коалиции во главе с США, кроме того, в военных действиях участвовали американские морские пехотинцы и спецназовцы, переброшенные из соседнего Ирака.