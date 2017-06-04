Трамп после теракта в Лондоне призвал покончить с политкорректностью

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что пора перестать быть политически корректными в вопросах обеспечения безопасности. С подобным заявлением глава Белого дома выступил, говоря о терактах в Лондоне, унесших минувшей ночью жизни не менее семи человек.

"Мы должны перестать быть политкорректными, стоит заняться организацией безопасности наших граждан. Если мы не станем умнее, все будет только хуже", - написал Трамп в Twitter.

We must stop being politically correct and get down to the business of security for our people. If we don't get smart it will only get worse — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 June 2017

Минувшей ночью трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в британской столице в районе Лондонского моста. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате этих терактов семь человек погибли, 48 пострадали. Нападавшие были ликвидированы полицией.