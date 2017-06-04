Sky: Скотленд-Ярд ведет обыск в доме подозреваемого в совершении теракта в Лондоне

ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Лондонская полиция в настоящий момент ведет обыск в доме одного из подозреваемых в совершении теракта в Лондоне. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По сведениям его источников, операция проходит в районе Баркинг на востоке британской столицы. Как сообщается, один из соседей назвал подозреваемого "приветливым человеком, с юными детьми, который жил в квартале три года" и работал в организации Transport for London, обслуживающей весь общественный транспорт столицы. Сосед также сообщил, что предполагаемый террорист оказывал помощь местной общине по решению проблемы бездомных.

Минувшей ночью трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате терактов семь человек погибли, 48 человек доставлены в больницы, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Нападавшие были ликвидированы полицией.