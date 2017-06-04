Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В рамках расследования теракта в Лондоне задержаны 12 человек

Международная панорама
4 июня, 15:37 дата обновления: 4 июня, 16:29 UTC+3

По последним данным, в результате атаки погибли семь человек, еще 48 пострадали

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Dominic Lipinski/PA via AP

ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Лондонская полиция задержала 12 человек в рамках расследования совершенного минувшей ночью теракта в центре британской столицы. Об этом сообщил Скотленд-Ярд.

"Офицеры контртеррористического подразделения столичной полиции задержали этим утром 12 человек в районе Баркинг на востоке Лондона в связи с произошедшими минувшим вечером инцидентами в районе Лондонского моста и рынка Боро-маркет. Обыски по ряду адресов в Баркинге продолжаются", - говорится в заявлении полиции.

В частности, по данным агенства Reuters, были задержаны четыре женщины в никабах. Стражи порядка сопроводили женщин в автозаки.

Как сообщил телеканал Sky News, полиция произвела несколько контролируемых взрывов, чтобы проникнуть в жилища подозреваемых. В одном из них жил непосредственный исполнитель теракта, работавший в компании Transport for London, обслуживающей весь общественный транспорт столицы.

Тем временем британские телеканалы демонстрируют отдельные кадры спецоперации в Баркинге. На них, в частности, можно увидеть, как была задержана женщина, одетая по мусульманскому обычаю.

Минувшей ночью трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. 

По последним данным, в результате теракта семь человек погибли, 48 человек госпитализированы. Нападавшие были ликвидированы полицией.

Смотрите также

Теракт в центре Лондона. Хроника событий

Теракт в Великобритании: что известно об инциденте на Лондон-бридж

Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек

"Нас объединяет не только ужас и печаль, но и решительность": политики о теракте в Лондоне

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт на Лондон-бридж
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: последняя жертва конфликта под Тверью была убита после отказа копать себе могилу
2
В Казани задержанный за хулиганство выпал из полицейской машины и скончался
3
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
4
Теракт в центре Лондона. Хроника событий
5
Выжившая при стрельбе под Тверью вызвала полицию
6
Журнал The New Times закрывает бумажную версию
7
Экс-начальник подмосковного управления Росгвардии Лаушкин объявлен в розыск
Темы дня
Загрузка...
Реклама