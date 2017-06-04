В рамках расследования теракта в Лондоне задержаны 12 человек

ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Лондонская полиция задержала 12 человек в рамках расследования совершенного минувшей ночью теракта в центре британской столицы. Об этом сообщил Скотленд-Ярд.

"Офицеры контртеррористического подразделения столичной полиции задержали этим утром 12 человек в районе Баркинг на востоке Лондона в связи с произошедшими минувшим вечером инцидентами в районе Лондонского моста и рынка Боро-маркет. Обыски по ряду адресов в Баркинге продолжаются", - говорится в заявлении полиции.

12 arrests in connection with last night's attacks in #LondonBridge & #BoroughMarket https://t.co/JCGAWuNpO9 pic.twitter.com/T1SLWAkKF4 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 4 июня 2017 г.

В частности, по данным агенства Reuters, были задержаны четыре женщины в никабах. Стражи порядка сопроводили женщин в автозаки.

Как сообщил телеканал Sky News, полиция произвела несколько контролируемых взрывов, чтобы проникнуть в жилища подозреваемых. В одном из них жил непосредственный исполнитель теракта, работавший в компании Transport for London, обслуживающей весь общественный транспорт столицы.

Тем временем британские телеканалы демонстрируют отдельные кадры спецоперации в Баркинге. На них, в частности, можно увидеть, как была задержана женщина, одетая по мусульманскому обычаю.

Минувшей ночью трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих.

По последним данным, в результате теракта семь человек погибли, 48 человек госпитализированы. Нападавшие были ликвидированы полицией.