Макрон подчеркнул важность европейского сотрудничества в борьбе с терроризмом

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ПАРИЖ, 4 июня. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй подчеркнул необходимость европейского сотрудничества в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.
Макрон выразил "солидарность с Великобританией" и отметил "важность европейского сотрудничества" в борьбе с терроризмом. Мэй, в свою очередь, заверила о намерении предоставлять французской стороне "всю информацию о жертвах теракта среди граждан Франции" по мере поступления, а также информировать о первых результатах расследования. Британский премьер-министр взяла на себя обязательство гарантировать безопасность французских граждан, находящихся в Великобритании.
Минувшей ночью трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в британской столице, в районе Лондонского моста. Затем они вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате этих терактов семь человек погибли, 48 человек доставлены в больницы. По информации МИД Франции, пострадали четверо французов, один из них находится в тяжелом состоянии.
Нападавшие были ликвидированы полицией через восемь минут после поступления сигнала в полицию.