Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Макрон подчеркнул важность европейского сотрудничества в борьбе с терроризмом

Международная панорама
4 июня, 15:43 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

Президент Франции также выразил "солидарность с Великобританией" после событий в центре Лондона, где трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов, а затем стали нападать с ножами на прохожих

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 4 июня. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй подчеркнул необходимость европейского сотрудничества в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

Смотрите также

Теракт в Великобритании: что известно об инциденте на Лондон-бридж

Макрон выразил "солидарность с Великобританией" и отметил "важность европейского сотрудничества" в борьбе с терроризмом. Мэй, в свою очередь, заверила о намерении предоставлять французской стороне "всю информацию о жертвах теракта среди граждан Франции" по мере поступления, а также информировать о первых результатах расследования. Британский премьер-министр взяла на себя обязательство гарантировать безопасность французских граждан, находящихся в Великобритании.

Минувшей ночью трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в британской столице, в районе Лондонского моста. Затем они вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате этих терактов семь человек погибли, 48 человек доставлены в больницы. По информации МИД Франции, пострадали четверо французов, один из них находится в тяжелом состоянии.

Нападавшие были ликвидированы полицией через восемь минут после поступления сигнала в полицию.

Смотрите также

В результате терактов в Лондоне пострадали французские граждане

В рамках расследования терактов в Лондоне задержаны 12 человек

Ле Пен высказалась за проведение международной конференции по борьбе с терроризмом

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт на Лондон-бридж
Персоны
Мэй, Тереза Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: последняя жертва конфликта под Тверью была убита после отказа копать себе могилу
2
В Казани задержанный за хулиганство выпал из полицейской машины и скончался
3
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
4
Теракт в центре Лондона. Хроника событий
5
Выжившая при стрельбе под Тверью вызвала полицию
6
Журнал The New Times закрывает бумажную версию
7
Экс-начальник подмосковного управления Росгвардии Лаушкин объявлен в розыск
Темы дня
Загрузка...
Реклама