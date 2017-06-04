Африканский союз полностью поддерживает Парижское соглашение по климату

РАБАТ, 4 июня. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Африканский союз (АС) выражает полную и безоговорочную поддержку Парижскому соглашению по климату. Об этом говорится в обнародованном в воскресенье коммюнике председателя АС, президента Гвинеи Альфа Конде.

"Африканский континент несет наименьшую ответственность за факторы, лежащие в основе климатических изменений, однако больше всего от них страдает", - подчеркнул он. "Африканский союз призывает международное сообщество ускорить претворение в жизнь положений Парижского соглашения, - продолжил Конде. - Союз подтверждает свою полную и безоговорочную поддержку Парижскому соглашению по климату".

Ранее в четверг Трамп объявил, что Соединенные Штаты выйдут из Парижского соглашения по климату. "Мы выходим, но мы начнем переговоры, и мы посмотрим, сможем ли мы заключить сделку, которая будет честной", - сказал американский лидер, выступая в Розовом саду Белого дома.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. 22 апреля 2016 года на саммите в штаб-квартире ООН 175 государств, в том числе Россия, Германия, Индия, Китай и США, подписали это соглашение. Согласно договору, США обязались сократить к 2025 году уровень выбросов на 26-28% по сравнению с показателями 10-летней давности.

Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.