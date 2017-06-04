СМИ: боевики ИГ атаковали позиции "Джебхат ан-Нусры" на границе Ливана и Сирии

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БЕЙРУТ, 4 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Столкновения между бандами террористов из соперничающих экстремистских группировок "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ) вспыхнули в горных районах на границе Ливана и Сирии. Как сообщил телеканал "Аль-Манар", боевики ИГ напали на позиции "ан-Нусры" в ущелье Джуруд-Флита (на сирийской территории) и в горной долине Сахль-Аджрам в окрестностях ливанского города Эрсаль (90 км от Бейрута). Атаки начались с вылазок смертников, которые подорвали себя у постов "ан-Нусры".
По информации "Аль-Манар", террористы ИГ, встретив ожесточенное сопротивление со стороны своих противников, попытались пробиться в долину Вади-Хмейид, где находится лагерь сирийских беженцев. Однако артиллерия ливанской армии открыла по их колоннам огонь и не позволила им просочиться в эту местность поблизости от Эрсаля.
Удары были нанесены также по базам террористов ИГ на подступах к городу Рас-Баальбек, который защищают ливанские военные.
28 мая группировки уже выясняли между собой отношения, тогда столкновения распространились на всю пограничную зону, включая Западный Калямун (70 км от Дамаска). В ходе них ИГ потеряло 27 боевиков, в том числе несколько полевых командиров; в рядах "ан-Нусры" и союзных с ней вооруженных отрядов "Сарая Ахль аш-Шам" было убито 11 человек.
Горные ущелья в труднодоступных районах на сирийско-ливанской границе с самого начала конфликта в Сирии использовались для переброски оружия и наемников. В Джуруд-Эрсале и Джуруд-Флите были созданы тыловые базы и тренировочные лагеря боевиков. Сирийские войска при поддержке отрядов шиитской милиции "Хезболлах" вернули в мае под свой контроль пограничный участок протяженностью 113 км.