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DM: в операции по ликвидации террористов в Лондоне был задействован военный спецназ

Международная панорама
4 июня, 16:34 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев

Отряд быстрого реагирования прибыл на место ЧП через несколько минут после того, как поступило первое сообщение о том, что водитель автомобиля умышленно наехал на пешеходов

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ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Бойцы спецподразделения британских ВС - Специальной авиадесантной службы (САС) - принимали участие в контртеррористической операции в британской столице после теракта минувшей ночью на Лондонском мосту. Как сообщила британская газета Daily Mail, отряд быстрого реагирования "Голубой гром" прибыл на место ЧП на вертолете через несколько минут после того, как в полицию поступило первое сообщение о том, что водитель автомобиля умышленно наехал на пешеходов.

Таким образом, отмечает издание, была задействована схема реагирования на теракты, которая отрабатывалась британскими спецслужбами в течение последних месяцев. Как ранее сообщил Скотланд-Ярд, террористы, которые после теракта на Лондонском мосту устроили резню в районе рынка Боро-маркет, были уничтожены через восемь минут после первого звонка в полицию.

Как сообщил в своем микроблоге в Twitter представитель Федерации столичной полиции Кен Марш, среди пострадавших были сотрудники правоохранительных органов. "Я могу с сожалением подтвердить, что некоторые наши коллеги были среди раненных в результате атаки, совершенной поздней ночью", - написал он.

Минувшей ночью трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице; затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате терактов семь человек погибли, 48 человек госпитализированы. Нападавшие были ликвидированы полицией. В рамках расследования терактов были задержаны 12 человек.

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