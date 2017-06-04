Мусульманский совет Великобритании осудил атаки в Лондоне

ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Мусульманский совет Великобритании осудил теракт, совершенный накануне в центре Лондона, заявив, что их исполнители не уважают ни жизни, ни религии. Об этом говорится в заявлении, распространенном одной из крупнейших ассоциаций Соединенного Королевства.

"Все мусульмане чувствуют возмущение и отвращение к этим трусам, которые вновь уничтожили жизни наших соотечественников", - говорится в заявлении, распространенном генеральным секретарем Совета Харуном Ханом. "То, что это произошло во время месяца рамадан, когда многие мусульмане молятся и отказываются от пищи, лишь демонстрирует, что эти люди не уважают ни жизни, ни веры", - продолжил он.

"Я молюсь за жертв (терактов) и тех, кого они затронули", - сказал Хан, призвав население оказать помощь в полиции в поиске и аресте всех причастных к этому преступлению.

В ночь на 4 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице; затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате терактов семь человек погибли, 48 человек госпитализированы. Нападавшие были ликвидированы полицией. В рамках расследования терактов были задержаны 12 человек.

Теракт в центре Лондона. Хроника событий