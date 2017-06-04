Медики оценивают состояние 21 из 48 пострадавших в терактах в Лондоне как критическое

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ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Медики оценивают как критическое состояние 21 из 48 пострадавших в результате совершенного минувшей ночью теракта в британской столице. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Национальной системы здравоохранения Англии.
"Из 48 человек, доставленных в больницы, 36 в настоящий момент находятся в больницах Лондона. 21 из них продолжает пребывать в критическом состоянии", - говорится в заявлении.
В ночь на 4 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице; затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате теракта семь человек погибли, 48 человек госпитализированы. Нападавшие были ликвидированы полицией. В рамках расследования были задержаны 12 человек.
Теракт в центре Лондона. Хроника событий