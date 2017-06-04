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Качиньский: против Европы ведется война, на которую нужно решительно ответить

Международная панорама
4 июня, 18:20 дата обновления: 4 июня, 18:53 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

По мнению лидера польской партии власти "Закон и справедливость", "против Европы ведется война, и нужно отвечать на нее соответствующими методами"

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ВАРШАВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Террористы ведут против Европы войну, и им нужно дать решительный отпор. Такое мнение высказал лидер польской партии власти "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский, комментируя произошедшие в Лондоне теракты.

"Либо Европа встанет с колен и начнет всерьез думать о противодействии, что означает отказ от политкорректности, либо такого типа события будут повторяться и способ жизни европейцев начнет меняться в худшую из возможных сторону", - сказал он, общаясь с журналистами в городе Стараховице. По словам политика, действовать должны скорее страны-члены ЕС, а не сообщество в целом.

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"Эти государства должны просто увидеть угрозу. Потому что она находится внутри Европы, но есть также и внешние угрозы. Нужно начать с ними непримиримую борьбу. Против Европы ведется война, и нужно отвечать на нее соответствующими методами, как политическими, так и, в случае необходимости, иными", - указал Качиньский.

По его словам, Европа должна отстаивать свою безопасность и укреплять силу. "Чем сильнее мы будем, тем лучше. Мы должны расширять наши вооруженные силы и помнить о том, что это новый вид войны, но все-таки это именно война", - добавил он.

"Западная Европа переживает кризис идентичности"

Распространенная в Западной Европе политкорректность и поддержка мультикультурализма приводят к росту террористической угрозы на континенте, поэтому с политикой открытых дверей нужно покончить, считает глава МВД Польши Мариуш Блащак.

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"Нужно изменить миграционную политику, сделать ставку на европейские ценности, вытекающие из христианской цивилизации, - сказал польский министр. - Нужно принимать твердые, последовательные решения, которые выдавят терроризм". "Одним из таких решений должно быть прекращение политики открывания дверей для наплыва мусульманских иммигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока", - отметил Блащак в эфире Польского телевидения, комментируя произошедшие в Лондоне атаки.

По его словам, случившееся в британской столице - это не какие-то мелкие инциденты. "Террористическая угроза, угроза терактов, проводимых мусульманскими террористами, - это факт", - оценил он.

"Западная Европа переживает кризис идентичности. Отход от корней европейской цивилизации, от христианства, поддержка политики мультикультурализма и политкорректности приносит трагические плоды", - добавил политик.

По мнению Блащака, действующее правительство Польши приняло верное решение, отказавшись принимать беженцев на своей территории. "Это могло бы повлечь за собой такие же трагические события, как и в Западной Европе", - считает он.

В ночь на 4 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице; затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате терактов семь человек погибли, 48 человек госпитализированы. Нападавшие были ликвидированы полицией. В рамках расследования терактов были задержаны 12 человек.

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