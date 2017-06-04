Хейли: США не смягчат санкции против РФ до выполнения минских соглашений

НЬЮ-ЙОРК, ВАШИНГТОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин, Антон Чудаков/. США не снизят санкционного давления на Россию до тех пор, пока не будут полностью выполнены минские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом заявила в эфире телекомпании CNN постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Снижения давления на Россию не будет до тех пор, пока она не станет подлинной частью минских соглашений и не выполнит все то, что от нее требуется", - предупредила американский дипломат. "Когда это касается Украины, мы будем сохранять санкции в силе, и достаточно жесткими", - добавила она.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был согласован на саммите в столице Белоруссии 12 февраля 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины в нормандском формате и подписан контактной группой по урегулированию ситуации на Украине. Документ, получивший поддержку СБ ООН, предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения, обмен пленными на основе принципа "всех на всех", реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей" и другое.

До сих пор этот план остается нереализованным: украинская сторона уклоняется от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на нерешенность вопросов безопасности.

При этом Москва не раз подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса, поэтому, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не может реализовать минские договоренности, следовательно, и попытки увязать санкции с выполнением соглашений выглядят "нелогичными и абсурдными".

Обвинения во вмешательстве в выборы

По словам Хейли, международное сообщество якобы "обеспокоено вмешательством России во все их выборы". С таким утверждением она выступила в интервью, которое транслировал телеканал CBS.

"Международное сообщество обеспокоено вмешательством России во все их выборы, - сказала Хейли. - Но Россия вызывает у них беспокойство по большому количеству причин. Так что мы продолжим следить за ними (Россией - прим. ТАСС). РФ должна знать, что за ее вмешательство в наши выборы наступят последствия".

При этом постпред подчеркнула, что США будут пытаться работать с Россией в тех случаях, когда это возможно. "Но когда мы не сможем это делать, мы будем держать ситуацию под контролем", - пояснила она.

"Мы принимаем меры против России в Совете Безопасности ООН. Мы занимаем твердую позицию в отношении санкций в связи с ситуацией на Украине. Мы критикуем их за связи с режимом (президента Сирии Башара) Асада", - сказала Хейли. В то же самое время, продолжила она, Вашингтон "пытается выяснить, можно ли с ними проводить переговоры" о том, как лучше урегулировать сирийский кризис. "Мы работаем с ними в деле борьбы с терроризмом. Но если мы увидим, что Россия делает что-то не так, мы скажем им об этом", - заключила она.

В Москве на самом высоком уровне не раз отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США. Президент РФ Владимир Путин, выступая 27 октября 2016 года на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", причислил разговоры о российском влиянии на выборы президента США к числу "мифических, придуманных проблем" и назвал их истерией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января 2017 года, комментируя выводы американских спецслужб о якобы имевших место попытках России вмешаться в предвыборную американскую кампанию, назвал их беспочвенными и любительскими.

Россия и НАТО

Американская администрация привержена соблюдению принципа коллективной обороны, закрепленного в пятой статье Устава НАТО, и Североатлантический альянс остается единым наперекор попыткам России внести раскол в его ряды, сказала Хейли.

Она подчеркнула, что молчание президента США Дональда Трампа по поводу этого принципа на состоявшемся на прошлой неделе саммите НАТО не означает отказ Вашингтона от обязательств перед своими союзниками. "Конечно же мы верим в пятую статью, вчера я проводила встречу с нашими представителями при НАТО. Мы четко проговорили, что угроза в отношении одного из нас (члена НАТО) - это угроза нам всем", - заверила дипломат.

"НАТО будет продолжать быть сильной и единой. Россия будет пытаться расколоть нас. Но истина заключается в том, что мы никогда не отходили от соблюдения пятой статьи (Устава альянса)", - добавила Хейли. Она выразила убежденность в том, что Трамп, если ему задать конкретный вопрос, подтвердит неизменность этой позиции.

Статья 5 Устава НАТО предполагает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран альянса будет рассматриваться как нападение на альянс в целом. При этом каждое государство обязуется реализовывать ответные действия вплоть до "применения вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона".

Трамп является сторонником модернизации Североатлантического альянса на основе предъявления ко всем его членам равных требований. Они состоят в том, чтобы каждая страна, входящая в НАТО, выделяла из своего госбюджета на нужды обороны не менее 2% от объема ВВП.