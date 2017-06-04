Полиция проводит обыск здания на востоке Лондона

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ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Британская полиция проводит обыск одного из зданий на востоке Лондона, сообщило агентство Reuters.
По его словам, обыск проходит в районе Ист-Хэм, а территория вокруг здания, где находится сейчас полиция, взята в оцепление.
Ист-Хэм с запада примыкает к Баркингу - району, где стражи порядка ранее задержали 12 подозреваемых в причастности к совершенному ночью теракту.
В ночь на 4 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице; затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате теракта семь человек погибли, 48 человек госпитализированы. Нападавшие были ликвидированы полицией. В рамках расследования были задержаны 12 человек.
Теракт в центре Лондона. Хроника событий