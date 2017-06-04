Сирия требует от Совбеза ООН осудить удары ВВС коалиции, ведущие к гибели людей

БЕЙРУТ, 4 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Правительство Сирии потребовало от Совета Безопасности ООН осудить бомбардировки ВВС международной коалиции во главе с США в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор, в результате которых гибнут мирные жители, в том числе женщины и дети. Об этом говорится в послании МИД Сирии, направленном в Совет Безопасности ООН. Его текст распространило агентство SANA.

"Людские и материальные потери, к которым ведут эти авианалеты, не меньше урона, наносимого преступными действиями банд террористов "Исламского государства" (ИГ, экстремистская группировка, запрещена в РФ. - Прим. ТАСС) в Сирии", - подчеркивается в документе. В нем указывается, что мишенями авиации США и их союзников становятся объекты инфраструктуры, мосты, нефтяные и газовые колодцы, плотины и электростанции.

Сирия разоблачает перед международным сообществом "действия нелегитимной коалиции, которые противоречат объявленной ею цели - войне с ИГ и другими террористическими группировками".

Как сообщило в субботу агентство SANA, 43 человека, в большинстве своем женщины и дети, стали жертвами налета ВВС коалиции на город Ракка (520 км от Дамаска). Удар был нанесен по шестиэтажному жилому дому в момент, когда в нем находились десятки мирных сирийцев.

По информации SANA, меньше чем за месяц в результате воздушных атак США и их союзников в Ракке и ее окрестностях погибли 108 сирийцев. ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из "Сил демократической Сирии" (СДС), которые наступают на Ракку - главный форпост ИГ на Евфрате.