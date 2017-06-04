Guardian: мэр Лондона отказался отвечать на твит Трампа по поводу теракта

ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Мэр Лондона Садик Хан не будет отвечать на твит президента США Дональда Трампа по поводу атак в британской столице, так как у него есть более важные дела. Об этом информировала сегодня газета Guardian со ссылкой на пресс-секретаря Хана.

"У него есть более важные дела, чем отвечать на плохо информированный твит Дональда Трампа, в котором намеренно вырваны из контекста его ремарки с призом к лондонцам не волноваться, когда они увидят большее число полицейских, включая вооруженных офицеров, на улицах", - заявил пресс-секретарь.

Ранее в на своей страничке в Twitter Трамп написал: "Не менее семи человек погибли и 48 ранены в теракте, а мэр Лондона говорит, что "нет причин для беспокойства". В другом сообщении он добавил: "Мы должны перестать быть политкорректными, стоит заняться организацией безопасности наших граждан. Если мы не станем умнее, все будет только хуже".

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!" — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 June 2017

We must stop being politically correct and get down to the business of security for our people. If we don't get smart it will only get worse — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 June 2017

Причиной реакции американского президента стало следующее заявление мэра британской столицы, распространенное вскоре после терактов: "Мое предупреждение лондонцам и гостям нашего великого города - будьте спокойны и бдительны. Вы можете увидеть сегодня возросшее число полицейских, в том числе вооруженных сотрудников и сотрудников в штатском. Нет причин волноваться из-за этого".

В ночь на 4 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице; затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате терактов семь человек погибли, 48 человек госпитализированы, состояние 21 из них критическое. Нападавшие были ликвидированы полицией. В рамках расследования терактов были задержаны 12 человек.