Guardian: мэр Лондона отказался отвечать на твит Трампа по поводу теракта

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ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Мэр Лондона Садик Хан не будет отвечать на твит президента США Дональда Трампа по поводу атак в британской столице, так как у него есть более важные дела. Об этом информировала сегодня газета Guardian со ссылкой на пресс-секретаря Хана.
"У него есть более важные дела, чем отвечать на плохо информированный твит Дональда Трампа, в котором намеренно вырваны из контекста его ремарки с призом к лондонцам не волноваться, когда они увидят большее число полицейских, включая вооруженных офицеров, на улицах", - заявил пресс-секретарь.
Ранее в на своей страничке в Twitter Трамп написал: "Не менее семи человек погибли и 48 ранены в теракте, а мэр Лондона говорит, что "нет причин для беспокойства". В другом сообщении он добавил: "Мы должны перестать быть политкорректными, стоит заняться организацией безопасности наших граждан. Если мы не станем умнее, все будет только хуже".
At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!"— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 June 2017
We must stop being politically correct and get down to the business of security for our people. If we don't get smart it will only get worse— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 June 2017
Причиной реакции американского президента стало следующее заявление мэра британской столицы, распространенное вскоре после терактов: "Мое предупреждение лондонцам и гостям нашего великого города - будьте спокойны и бдительны. Вы можете увидеть сегодня возросшее число полицейских, в том числе вооруженных сотрудников и сотрудников в штатском. Нет причин волноваться из-за этого".
В ночь на 4 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице; затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате терактов семь человек погибли, 48 человек госпитализированы, состояние 21 из них критическое. Нападавшие были ликвидированы полицией. В рамках расследования терактов были задержаны 12 человек.