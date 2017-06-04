Несколько иностранцев погибли в лондонском теракте

ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Среди погибших в результате теракта в Лондоне есть иностранцы. Об этом сообщил в воскресенье здесь журналистам на брифинге заместитель шефа Скотленд-Ярда Марк Роули.

"Семь человек были убиты тремя нападавшими, опознание жертв трагедии продолжается. Этот процесс может занять определенное время, так как мы полагаем, что некоторые из них приехали из-за рубежа ", - сказал он. По его словам, "в больницах остаются 36 человек, состояние 21 оценивается как критическое".

Информации о российских граждан среди погибших или пострадавших на данный момент нет. Об этом ТАСС сообщили в посольстве в ответ на просьбу прокомментировать заявления Роули. "Списки еще не опубликованы полицией, но по предварительной информации, российских граждан среди пострадавших и погибших нет", - сообщили в диппредставительстве.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что среди жертв теракта один гражданин Канады. Политик выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Канада решительно осуждает бессмысленное нападение, которое произошло вчера (3 июня) ночью в Лондоне, в результате чего были убиты и ранены много невинных людей. С разбитым сердцем сообщаю, что среди убитых есть и гражданин Канады", - сказал он. Премьер отметил, что канадские власти не будут сообщать имя убитого канадца "из уважения к его семье".

"Эти отвратительные действия не остановят нас, они только укрепят нашу решимость. Канадцы едины с британским народом. Мы продолжим работу с Соединенным Королевством и всеми нашими союзниками по борьбе с терроризмом и привлечению виновных к ответственности", - подчеркнул Трюдо.

Полиция Лондона сообщила о достижении значительного прогресса в расследовании теракта.

"Мы уже добились значительного прогресса, однако еще больше нам предстоит сделать. Мы также добились существенного прогресса в установлении личностей трех нападавших", - сообщил Роули. Также он информировал журналистов, что офицеры полиции выпустили 50 пуль для того, чтобы уничтожить террористов.

В ночь на 4 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице; затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате теракта семь человек погибли, 48 человек госпитализированы, состояние 21 - критическое. Нападавшие были ликвидированы полицией. В рамках расследования были задержаны 12 человек.

Теракт в центре Лондона. Хроника событий