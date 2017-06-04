Бранденбургские ворота подсветят в цвета британского флага в знак солидарности

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БЕРЛИН, 4 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Бранденбургские ворота подсветят вечером 4 июня в цвета британского флага в знак солидарности с жертвами терактов в Лондоне. Об этом сообщила журналистам представитель Сената Берлина Клаудиа Зюндер.
"Берлин тем самым намерен выразить солидарность с жертвами терактов, совершенных в городе-партнере - Лондоне", - отметила она. Ворота будут подсвечены примерно в 22:00 по местному времени (23:00 мск).
После терактов в Париже, Брюсселе, Лондоне, Стамбуле (все четыре - города-партнеры - прим. ТАСС), а также в Ницце и Иерусалиме, которые не являются городами - партнерами Берлина, Бранденбургские ворота подсвечивали в цвета национальных флагов стран, которые оказались под ударом. В то же время после теракта в Санкт-Петербурге местные власти не стали поступать таким образом, аргументируя это тем, что северная столица РФ не является городом - партнером. Это решение подверглось резкой критике со стороны общественности.