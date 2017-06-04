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Премьер Молдавии: Кишинев стремится к хорошим отношениям с Москвой

Международная панорама
4 июня, 21:42 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Юрий Шамшур

Однако Павел Филип подчеркнул, что страна избрала курс на евроинтеграцию и уже есть определенные результаты в этом отношении

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МИНСК, 4 июня. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Кишинев готов к выстраиванию хороших отношений с Москвой, несмотря на избранный курс на евроинтеграцию. Об этом заявил в воскресенье в интервью белорусскому телеканалу ОНТ премьер-министр Молдавии Павел Филип в преддверии своего визита в Белоруссию.

"Я хочу подчеркнуть, что мы стремимся и мы хотим, чтобы у нас были хорошие отношения с Российской Федерацией. Такие, которые мы желаем иметь со всеми странами", - отметил глава молдавского правительства. "У нас курс на евроинтеграцию и у нас есть определенные результаты в этом отношении", - также добавил Филип.

В ходе интервью речь также зашла о получении Молдавией статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕврАзЭС). "Когда мы говорим о международных соглашениях, то они должны ратифицироваться парламентом. То, что подписал президент нашей страны - это некий документ, который не требует ратификации", - заявил Филип. "Это получается символический жест", - отметил премьер-министр Молдавии.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета 14 апреля текущего года в Бишкеке лидеры стран - членов ЕврАзЭС согласились на предоставление Молдавии статуса государства-наблюдателя. Президент Молдавии Игорь Додон это "очень важным и осознанным шагом".

Визит премьер-министра Молдавии в Белоруссию запланирован на 6-7 июня.

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