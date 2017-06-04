Общественность Приднестровья просит РФ не допустить блокады со стороны Украины и Молдавии

ТИРАСПОЛЬ, 4 июня. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Общеприднестровский народный форум (ОНФ) направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой не допустить усиления блокады Приднестровья со стороны Молдавии и Украины. Об этом сообщили журналистам по итогам завершившегося заседания Координационного совета ОНФ, который объединяет наиболее крупные общественные организации непризнанной республики и возглавляется ее президентом Вадимом Красносельским.

"Мы обращаемся к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом не допустить очередного витка напряженности вокруг Приднестровья, который выражается в планомерных блокадных действиях со стороны Молдовы и Украины при прямой поддержке Европейского союза, а также миссии ОБСЕ в Кишиневе", - говорится в послании.

В нем сообщается, что власти Молдавии и Украины при финансовом и экспертно-информационном кураторстве ЕС приступили к установке совместного таможенно-пограничного контроля на приднестровском участке украинской границы. В документе подчеркивается, что эти действия не согласованы с Тирасполем и предпринимаются в нарушение договоренностей, которые были достигнуты в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).

Удар по экономике

Как отмечается в послании, действия Киева и Кишинева могут привести к ежегодным потерям в $40 млн для экономики Приднестровья, что составляет примерно пятую часть консолидированного бюджета, а около 10% жителей республики лишатся работы и средств к существованию. "В конечном итоге речь идет о гуманитарной катастрофе с вытекающими негативными последствиями", - говорится в письме. Его авторы выразили опасение, что появление силовых структур Молдавии на границе с Приднестровьем в условиях отсутствия российских миротворцев "является прямой угрозой обострения противостояния между сторонами конфликта и более широкой дестабилизации обстановки в данном пространстве".

Аналогичные обращения ОНФ направил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации Людмиле Матвиенко, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву. Кроме того, письма будут отосланы в Совет Европы, ОБСЕ, а также главам аккредитованных в Молдавии дипломатических миссий.

Москва обеспокоена

В феврале нынешнего года премьер-министр Молдавии Павел Филип во время визита в Киев договорился установить совместный контроль на приднестровском участке границы с Украиной. В Тирасполе это расценили как попытку экономического давления. МИД РФ выразил обеспокоенность эскалацией напряженности в отношениях между Молдавией и Приднестровьем и призвал к скорейшему созыву нового раунда переговоров в формате "пять плюс два".