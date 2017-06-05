Reuters: Deutsche Bank не ответил на запрос о причастности РФ к займам Трампа

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Крупнейший немецкий финансовый институт Deutsche Bank не ответил на запрос конгрессменов-демократов, членов комитета Палаты представителей Конгресса США по финансовым услугам, желавших установить возможную связь России с кредитами, выданными президенту Дональду Трампу. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters.
Конгрессмены отправили в Deutsche Bank письмо с просьбой предоставить информацию о транзакциях Трампа. "Юрист Deutsche Bank подтвердил получение письма 23 мая 2017 года, но не ответил ни на один из поставленных вопросов по существу", - сообщил один из членов комитета агентству.