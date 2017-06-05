Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт, совершенный в ночь на 4 июня в Лондоне. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters.

Как сообщалось ранее, в ночь на 4 июня фургон наехал на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице. Управлявшие фургоном злоумышленники доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Полиция классифицировала произошедшее как теракт. По последним данным, семь человек погибли, 48 человек госпитализированы, состояние 21 из них критическое. Нападавшие были ликвидированы полицией. В рамках расследования терактов были задержаны 12 человек.