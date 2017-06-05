Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне

Международная панорама
5 июня, 1:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Жертвами нападения стали семь человек, 48 пострадавших госпитализированы

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/WILL OLIVER

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт, совершенный в ночь на 4 июня в Лондоне. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters.

Как сообщалось ранее, в ночь на 4 июня фургон наехал на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице. Управлявшие фургоном злоумышленники доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Полиция классифицировала произошедшее как теракт. По последним данным, семь человек погибли, 48 человек госпитализированы, состояние 21 из них критическое. Нападавшие были ликвидированы полицией. В рамках расследования терактов были задержаны 12 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт на Лондонcком мосту Борьба с "Исламским государством"
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне
2
Следователи установили личности жертв массового убийства в Тверской области
3
Источник: последняя жертва конфликта под Тверью была убита после отказа копать себе могилу
4
Велосипедист насмерть сбил ребенка в парке в Петербурге
5
Чайка высоко оценил профессионализм американских коллег в деле Prevezon Holdings
6
Теракт в центре Лондона. Хроника событий
7
МВФ и Всемирный банк одобрили проект реформы пенсионной системы на Украине
Темы дня
Загрузка...
Реклама