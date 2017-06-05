Экс-советник Обамы считает, что указы Трампа по иммиграции не защитят США от терактов

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. США не уберечь от терактов указами в сфере иммиграции. С таким критическим замечанием в адрес президента Дональда Трампа выступила в воскресенье в эфире телекомпании ABC бывший помощник Барака Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс.

Отвечая на вопрос по поводу эффективности мер недопущения в США терактов, подобных лондонским, Райс заявила об отсутствии "доказательств того, что в США будет безопаснее жить" в случае исполнения распоряжений Трампа. "Именно поэтому многие федеральные судьи скептически воспринимают этот указ", - заметила Райс.

"Клеймя позором и изолируя мусульман, мы настраиваем против себя же диаспоры в Соединенных Штатах, в сотрудничестве с которыми мы нуждаемся больше всего", - пояснила свою мысль бывший советник Обамы. По ее мнению, разгром терроризма - "это вызов на долгосрочную перспективу". "Нам надо осознать, что в наших странах неизбежно будут появляться экстремисты собственного разлива, предугадать действия каждого из которых - задача не из легких", - сказала Райс, высказавшись за повышение эффективности разведки и укрепление взаимодействия с такими странами, как Великобритания.

Президент Трамп после нападений в Лондоне заявил о необходимости восстановления действия своего указа в сфере иммиграции, ограничивающего, в частности, въезд в страну граждан из ряда мусульманских государств. "Нам нужно быть умными, бдительными и жесткими. Нам необходимо, чтобы суды вернули нам наши права. Нам необходим (закон о - прим. ТАСС) запрете на въезд в качестве дополнительного уровня безопасности!" - написал Трамп в Twitter.

Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США граждан из семи мусульманских стран (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена), такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), а когда были внесены изменения (из списка был исключен Ирак), указ блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).