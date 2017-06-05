Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-советник Обамы считает, что указы Трампа по иммиграции не защитят США от терактов

Международная панорама
5 июня, 1:27 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Сюзан Райс заявила об отсутствии "доказательств того, что в США будет безопаснее жить" в случае исполнения распоряжений Трампа

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. США не уберечь от терактов указами в сфере иммиграции. С таким критическим замечанием в адрес президента Дональда Трампа выступила в воскресенье в эфире телекомпании ABC бывший помощник Барака Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс.

Отвечая на вопрос по поводу эффективности мер недопущения в США терактов, подобных лондонским, Райс заявила об отсутствии "доказательств того, что в США будет безопаснее жить" в случае исполнения распоряжений Трампа. "Именно поэтому многие федеральные судьи скептически воспринимают этот указ", - заметила Райс.

"Клеймя позором и изолируя мусульман, мы настраиваем против себя же диаспоры в Соединенных Штатах, в сотрудничестве с которыми мы нуждаемся больше всего", - пояснила свою мысль бывший советник Обамы. По ее мнению, разгром терроризма - "это вызов на долгосрочную перспективу". "Нам надо осознать, что в наших странах неизбежно будут появляться экстремисты собственного разлива, предугадать действия каждого из которых - задача не из легких", - сказала Райс, высказавшись за повышение эффективности разведки и укрепление взаимодействия с такими странами, как Великобритания.

Президент Трамп после нападений в Лондоне заявил о необходимости восстановления действия своего указа в сфере иммиграции, ограничивающего, в частности, въезд в страну граждан из ряда мусульманских государств. "Нам нужно быть умными, бдительными и жесткими. Нам необходимо, чтобы суды вернули нам наши права. Нам необходим (закон о - прим. ТАСС) запрете на въезд в качестве дополнительного уровня безопасности!" - написал Трамп в Twitter.

Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США граждан из семи мусульманских стран (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена), такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), а когда были внесены изменения (из списка был исключен Ирак), указ блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне
2
Следователи установили личности жертв массового убийства в Тверской области
3
Источник: последняя жертва конфликта под Тверью была убита после отказа копать себе могилу
4
Велосипедист насмерть сбил ребенка в парке в Петербурге
5
Чайка высоко оценил профессионализм американских коллег в деле Prevezon Holdings
6
Теракт в центре Лондона. Хроника событий
7
МВФ и Всемирный банк одобрили проект реформы пенсионной системы на Украине
Темы дня
Загрузка...
Реклама