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Помощник Трампа призвал искать возможности примирения Израиля и арабских государств

Международная панорама
5 июня, 2:14 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Герберт Макмастер признался, что "наблюдал переоценку отношений" в странах Ближнего Востока во время зарубежной поездки президента США Дональда Трампа

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ВАШИНГТОН, 5 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Международному сообществу необходимо искать возможности для налаживания отношений между Израилем и арабскими странами. Уверенность в этом выразил помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, выступая в воскресенье на годовом собрании влиятельной организации - Американо-еврейского комитета.

"Мы должны продолжать искать возможности по улучшению отношений между Израилем и арабскими государствами, - отметил он. - Мы все должны поощрять терпимость и уважение как наши общие ценности".

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При этом Макмастер признался, что "наблюдал переоценку отношений в регионе (Ближнего Востока), в первую очередь между Израилем и арабскими партнерами" США, во время зарубежной поездки президента Дональда Трампа. Он посетил, в частности, Саудовскую Аравию, Израиль и Палестину.

Помощник главы государства также выразил соболезнования погибшим в результате терактов в Великобритании и Афганистане. Он указал на "непоколебимую решимость" США вместе с этими странами противостоять терроризму. "Недавние зверские преступления подчеркивают безотлагательность решения наших общих проблем", - отметил Макмастер.

Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, а затем, доехав до рынка Боро-маркет, вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Согласно последним данным, в результате атак семь человек погибли, 48 были госпитализированы, состояние 21 из них оценивается как критическое.

Утром 31 мая на въезде в дипломатический квартал Кабула была подорвана заминированная автоцистерна. По данным министерства здравоохранения Афганистана, жертвами теракта стали свыше 100 человек, пострадали около 600. Взрывной волной искорежило более 50 автомобилей, полностью или частично разрушены близлежащие строения, нанесен ущерб зданиям диппредставительств ряда государств.

Ответственность за нападения в обеих странах взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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Теракт на Лондонcком мосту Теракт в посольском квартале Кабула
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