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Пентагон: только местные отряды при поддержке коалиции могут освободить Ракку

Международная панорама
5 июня, 3:23 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Ранее Вашингтон проинформировал Анкару о начале боевых действий с целью освобождения Ракки

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ВАШИНГТОН, 5 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Отряды "Сил демократической Сирии" (СДС), костяк которых составляют курдские ополченцы, и "Сирийской арабской коалиции" (САК) - единственные формирования, которые при поддержке возглавляемой США коалиции могут освободить город Ракка от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом корр. ТАСС сообщил в воскресенье официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США, в сферу оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, майор Джош Джакс.

"СДС и САК - при поддержке коалиционных сил - являются единственными формированиями на местах, которые могут достичь успеха в освобождении Ракки в ближайшем будущем", - отметил он, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о начале проведения в ночь со 2 на 3 июня операции по зачистке этого города от экстремистов. "Мы осознаем проблемы с безопасностью нашего партнера по коалиции Турции и ценим жертвы и вклад Турции в борьбу с ИГ", - заключил Джакс, не став приводить подробности данной операции.

В воскресенье турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым рассказал, что Вашингтон проинформировал Анкару о начале боевых действий с целью освобождения Ракки. По словам политика, американская сторона пообещала, что после окончания операции не будет долго взаимодействовать с курдами.

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