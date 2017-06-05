Полиция применила спецсредства для разгона сторонников и противников Трампа в Орегоне

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Ожесточенные стычки произошли между несколькими сотнями сторонников и противников президента США Дональда Трампа в городе Портленд (штат Орегон). Как сообщило информационное агентство The Associated Press (AP), полиция в воскресенье применила спецсредства для разгона устроивших беспорядки.

Эпицентром событий стал сквер около мэрии, где собрались члены патриотической организации Patriot Prayer, поддерживающие главу Белого дома, и сторонники антифашистских объединений, несогласные с политикой действующего американского президента. Последние несли транспаранты с лозунгами "Сторонники Трампа - предатели Америки" и "Ненависть происходит не по воле бога, а из-за идиотов". Напряженность нарастала в течение дня, и в итоге все закончилось беспорядками.

По данным AP, отряды полиции встали стеной между противоборствующими демонстрантами и арестовали минимум двух зачинщиков.

В минувшую субботу сотни сторонников президента США и его противников провели митинги в центре столицы США. Первые приветствовали решение американского лидера выйти из Парижского соглашения по климату, выкрикивая: "Мы за рабочие места!". В руках у демонстрантов были флаги США, плакаты с лозунгом Трампа "Сделаем Америку снова великой", а также с надписью "Спасибо вам, президент Трамп".

Другие демонстранты, собравшиеся у монумента Вашингтона, выступили за создание независимой комиссии, которая бы занялась расследованием якобы имевшихся связей самого Трампа и его помощников по избирательной кампании 2016 года с российскими должностными лицами. Участники "Марша за правду" также потребовали опубликовать налоговую декларацию Трампа и информацию по расследованиям ФБР и спецкомитетов Конгресса США по разведке утверждений о вмешательстве России в прошлогодние американские выборы.

После того, как Трамп одержал победу на выборах в ноябре прошлого года, в США периодически проходят акции протеста, устраиваемые недовольными его избранием. Одни из самых масштабных демонстраций такого рода прошли в Вашингтоне в день инаугурации Трампа 20 января и сопровождались актами насилия, тогда были задержаны около 230 человек. На следующий день на улицы американской столицы на митинг против Трампа вышли более 500 тыс. человек, однако акция прошла мирно.