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Ким Чен Ын провел конкурс летного мастерства среди командиров частей ВВС и ПВО

Международная панорама
5 июня, 3:43 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

Как сообщило ЦТАК, в конкурсе участвовали самолеты истребительной, штурмовой, бомбардировочной и транспортной авиации

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ПХЕНЬЯН, 5 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Лидер КНДР Ким Чен Ын провел "Конкурс летного мастерства - 2017" среди командного состава военно-воздушных сил и частей противовоздушной обороны. Как сообщило информационное агентство ЦТАК, на аэродроме председателя Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР приветствовал командующий ВВС страны Ким Кван Хёк. В своем выступлении военачальник выразил уверенность, что соревнования будут содействовать "более интенсивной подготовке военных летчиков, способных уничтожать любые цели, в том числе авианосцы противника, под лозунгом "Следуй за мной".

В конкурсе участвовали самолеты истребительной, штурмовой, бомбардировочной и транспортной авиации.

По завершении полетов Ким Чен Ын, возглавляющий вооруженные силы страны в звании маршала КНДР, похвалил участников соревнований за проявленный профессионализм, встретился с молодыми летчиками и сфотографировался вместе с ними. Он также поставил новые задачи перед частями ВВС и ПВО страны.

Район проведения конкурса в сообщении ЦТАК не уточняется. По данным агентства, он был приурочен к 80-й годовщине сражения корейских партизан при Почхонбо, которая широко отмечается в КНДР. Согласно официальной историографии, утром 4 июня 1937 года, базировавшиеся в Маньчжурии корейские партизаны под командованием Ким Ир Сена внезапно атаковали городок Почхонбо на территории Кореи, оккупированной Японией. Они уничтожили местный жандармский пост и несколько японских учреждений.

Успешная антияпонская операция вызвала серьезный резонанс. После этого рейда, сведения о котором распространились по всему Корейскому полуострову, Ким Ир Сен приобрел большую популярность. Об этой операции и ее организаторе стали писать газеты, а японская полиция включила Ким Ир Сена в число особо опасных "коммунистических преступников".

Места, связанные с боем при Почхонбо, считаются в КНДР важнейшими центрами "революционного образования".

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