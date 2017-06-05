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Главы МИД и минобороны США и Австралии обсудят в Сиднее борьбу с терроризмом

Международная панорама
5 июня, 4:31 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин

Консультации глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "два плюс два" ежегодно проводятся поочередно в обеих странах

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СИДНЕЙ, 5 июня. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Вопросы борьбы с терроризмом будут находиться в центре внимания во время консультаций министров иностранных дел и обороны США и Австралии, которые состоятся в Сиднее 5 июня. Об этом перед началом встречи сообщил журналистам американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

По его словам, Вашингтон и Канберра совместно ведут борьбу с врагом, "совершающим гнусные преступления, последнее из которых вновь было осуществлено в Лондоне".

В свою очередь министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что две страны "едины в борьбе с врагом, который считает, что, причиняя нам боль, способен нас напугать". "Мы не боимся, - заверил глава Пентагона. - Мы будем вместе защищать наши общие ценности и свободы и сохраним их для грядущих поколений".

Консультации глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Австралии в формате "два плюс два" ежегодно проводятся поочередно в обеих странах. С австралийской стороны в нынешней встрече примут участие министр обороны Марис Пейн и руководитель МИД Джули Бишоп. В состав американской делегации вошли также председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд и глава Тихоокеанского командования Вооруженных сил США адмирал Харри Харрис.

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