Трамп пообещал привлечь к ответственности причастных к терактам в Лондоне

ВАШИНГТОН, 5 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп сделает все возможное для привлечения к ответственности тех, кто причастен к совершению терактов в столице Великобритании. Соответствующее обещание он дал в воскресенье на приеме в вашингтонском Театре Форда.

Как подчеркнул глава государства, США приложат максимум усилий для того, чтобы "привлечь виновных к ответственности". Он назвал произошедшее в Лондоне "ужасающим терактом" и сообщил, что в телефонном разговоре с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй "выразил непоколебимую поддержку США".

"Мы вновь заявляем о своей решимости, как никогда ранее, защищать Соединенные Штаты и их союзников от мерзкого врага, который ведет войну с невинными людьми. И она продолжается слишком долго. Это кровопролитие должно закончиться, это кровопролитие закончится. Как президент я сделаю все необходимое для того, чтобы эта угроза не распространилась до наших берегов", - подчеркнул хозяин Белого дома.

Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, а затем, доехав до рынка Боро-маркет, вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Согласно последним данным, в результате атак семь человек погибли, 48 были госпитализированы, состояние 21 из них оценивается как критическое.