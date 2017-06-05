Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ разрывают дипотношения с Катаром

"Голден Стэйт" обыграл "Кливленд" во втором матче финальной серии плей-офф НБАСпорт 5 июня, 5:50
Трамп пообещал привлечь к ответственности причастных к теракту в ЛондонеМеждународная панорама 5 июня, 4:40
В Сан-Паулу тысячи людей вышли на митинг с требованием отставки президента БразилииМеждународная панорама 5 июня, 3:28
Путин признал, что ситуация с бедностью в РФ стала хуже, но уверен, что она выправитсяПолитика 5 июня, 3:17
Путин: авторам "сенсаций" о контактах Трампа с РФ "видимо, скучно жить"Политика 5 июня, 3:15
Футболист "Челси" Азар сломал лодыжку и выбыл на срок до двух месяцевСпорт 5 июня, 3:09
Путин посоветовал США менять свою избирательную систему, а в дела других не вмешиватьсяПолитика 5 июня, 3:05
Путин в шутку предрек американской журналистке арест в США за контакты с нимПолитика 5 июня, 3:03
Благотворительный концерт Арианы Гранде в Манчестере собрал 50 тысяч зрителейКультура 5 июня, 2:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) разрывают дипломатические отношения с Катаром.
В заявлении, размещенном на сайте МИД Бахрейна, говорится, что королевство отзывает из соседней страны всех сотрудников своего посольства. Подчеркивается, что соответствующее решение было принято "с учетом продолжающихся действий со стороны государства Катар, направленных на дестабилизацию стабильности и безопасности Королевства Бахрейн, а также вмешательства во внутренние дела, подстрекательств в СМИ, поддержки терроризма и оказания финансовой помощи группировкам, связанным с Ираном, для распространения хаоса на Бахрейне".
В ведомстве также проинформировали о закрытии в ближайшие сутки морского и воздушного сообщения с эмиратом и потребовали от дипломатических представителей Катара покинуть страну в ближайшие 48 часов. При этом подданным королевства запрещено отныне посещать Катар, катарцы, находящиеся на Бахрейне, обязаны покинуть его в течение 14 дней, отныне им будет отказано во въезде в эту страну и транзите через ее территорию.
В Эр-Рияде объяснили данное решение соображениями безопасности. "Власти Саудовской Аравии, воспользовавшись своим суверенным правом, гарантированным им международным законодательством, решили разорвать дипломатические отношения с Государством Катар для защиты безопасности своей страны от угрозы терроризма и экстремизма", - отмечается в коммюнике, размещенном на странице саудовского министерства иностранных дел в Twitter.