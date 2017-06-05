Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ разрывают дипотношения с Катаром

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) разрывают дипломатические отношения с Катаром.

В заявлении, размещенном на сайте МИД Бахрейна, говорится, что королевство отзывает из соседней страны всех сотрудников своего посольства. Подчеркивается, что соответствующее решение было принято "с учетом продолжающихся действий со стороны государства Катар, направленных на дестабилизацию стабильности и безопасности Королевства Бахрейн, а также вмешательства во внутренние дела, подстрекательств в СМИ, поддержки терроризма и оказания финансовой помощи группировкам, связанным с Ираном, для распространения хаоса на Бахрейне".

В ведомстве также проинформировали о закрытии в ближайшие сутки морского и воздушного сообщения с эмиратом и потребовали от дипломатических представителей Катара покинуть страну в ближайшие 48 часов. При этом подданным королевства запрещено отныне посещать Катар, катарцы, находящиеся на Бахрейне, обязаны покинуть его в течение 14 дней, отныне им будет отказано во въезде в эту страну и транзите через ее территорию.

В Эр-Рияде объяснили данное решение соображениями безопасности. "Власти Саудовской Аравии, воспользовавшись своим суверенным правом, гарантированным им международным законодательством, решили разорвать дипломатические отношения с Государством Катар для защиты безопасности своей страны от угрозы терроризма и экстремизма", - отмечается в коммюнике, размещенном на странице саудовского министерства иностранных дел в Twitter.