МИД КНР: полноправное членство Индии и Пакистана укрепит ШОС

ПЕКИН, 5 июня. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Завершение процедуры предоставления Индии и Пакистану полноправного членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) укрепит ее авторитет. Об этом заявил помощник главы МИД КНР Ли Хуэйлай.

"Индия и Пакистан завершают процедуру присоединения и станут членами организации, - сказал он. - Это приведет к укреплению авторитета ШОС и повышению уровня ее влияния в мире".

Ли Хуэйлай добавил, что с учетом нестабильной ситуации в мире, замедления темпов роста мировой экономики и усиления террористической угрозы у организации есть как "новые возможности развития, так и вызовы".

Председатель КНР Си Цзиньпин с 7 по 10 июня будет находиться с государственным визитом в Казахстане, где примет участие в саммите ШОС и церемонии открытия международной выставки "Астана Экспо - 2017".

8-9 июня в Астане состоится саммит ШОС. Ожидается, что его участники примут решение о предоставлении полноправного членства Индии и Пакистану.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами: Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В работе объединения также принимают участие шесть стран- наблюдателей (Афганистан, Белоруссия, Индия, Иран, Монголия и Пакистан) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).