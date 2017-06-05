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В Портленде задержаны 14 зачинщиков беспорядков

Международная панорама
5 июня, 6:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Для разгона беспорядков полиция применила спецсредства

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НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Органы правопорядка задержали 14 человек в американском городе Портленд (штат Орегон), ставшем ареной стычек между несколькими сотнями сторонников и противников президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило Управление городской полиции.

"Сегодня произведено 14 арестов", - информировало управление в своем Twitter. Оно выложило снимок орудий, конфискованных во время досмотра у задержанных. Это в том числе ножи, цепи, пластиковые дубинки, топоры, молотки, гаечные ключи и обломки кирпичей.

Как сообщалось ранее, эпицентром событий стал сквер около мэрии, где собрались члены патриотической организации Patriot Prayer, поддерживающие главу Белого дома, и сторонники антифашистских объединений, несогласные с политикой действующего американского президента. Последние несли транспаранты с лозунгами "Сторонники Трампа - предатели Америки" и "Ненависть происходит не по воле бога, а из-за идиотов". Напряженность нарастала в течение дня, и в итоге все закончилось стычками.

Для разгона беспорядков полиция применила спецсредства. "Сейчас сотрудники полиции ведут мониторинг ситуации в центре города. Несколько малочисленных групп людей то появляются, то исчезают из вида. Пока ничего серьезного не происходит", - информировала городская полиция.

После того, как Трамп одержал победу на выборах в ноябре прошлого года, в США периодически проходят акции протеста, устраиваемые недовольными его избранием. Одни из самых масштабных демонстраций такого рода прошли в Вашингтоне в день инаугурации Трампа 20 января и сопровождались актами насилия, тогда были задержаны около 230 человек. На следующий день на улицы американской столицы на митинг против Трампа вышли более 500 тысяч человек, однако акция прошла мирно.

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