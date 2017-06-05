Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

КНДР считает блефом рассуждения администрации Трампа о мирных переговорах

Международная панорама
5 июня, 8:02 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

В этой связи Пхеньян "готов к любой войне, которую развяжут США"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПХЕНЬЯН, 5 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Центральная газета КНДР "Нодон синмун" призывает не доверять рассуждениям администрации президента Дональда Трампа о приверженности США мирным переговорам. Как отмечается в статье, опубликованной этим изданием, "за такими пустыми разговорами, как свидетельствует историческая практика, скрываются безрассудные агрессивные амбиции империалистов".

В настоящее время, отмечает газета, представители администрации Трампа в публичных выступлениях высказываются в пользу диалога с КНДР на определенных условиях. Однако в действительности, утверждает "Нодон синмун", Вашингтон "не собирается пересматривать свою враждебную политику в отношении республики, основанную на усилении давления и санкций".

В этой связи газета предупреждает, что Пхеньян "готов к любой войне, которую развяжут США". "КНДР будет укреплять национальный потенциал на основе опоры на собственные силы, чтобы заставить США и их вассалов отказаться от агрессивных планов, а также пересмотреть враждебный курс в отношении Пхеньяна", - подчеркивает "Нодон синмун", выражающая мнение руководства Трудовой партии Кореи.

Выступая 3 июня на открытии Международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог", министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил о намерении Вашингтона по-прежнему оказывать дипломатическое и санкционное давление на КНДР с целью отказа Пхеньяна от ядерной программы. КНДР "продолжает оставаться одной из главных угроз для безопасности не только в регионе, но и во всем мире", - считает шеф Пентагона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ разрывают дипотношения с Катаром
2
В Московском регионе ожидается холодная погода
3
Путин посоветовал США менять свою избирательную систему, а в дела других не вмешиваться
4
СМИ: комитет Сената Конгресса США начал расследование в отношении Клинтон
5
"Ъ": в России может появиться новый крупный золотодобытчик
6
Полиция задержала несколько человек в связи с терактом в Лондоне
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама