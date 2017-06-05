КНДР считает блефом рассуждения администрации Трампа о мирных переговорах

ПХЕНЬЯН, 5 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Центральная газета КНДР "Нодон синмун" призывает не доверять рассуждениям администрации президента Дональда Трампа о приверженности США мирным переговорам. Как отмечается в статье, опубликованной этим изданием, "за такими пустыми разговорами, как свидетельствует историческая практика, скрываются безрассудные агрессивные амбиции империалистов".

В настоящее время, отмечает газета, представители администрации Трампа в публичных выступлениях высказываются в пользу диалога с КНДР на определенных условиях. Однако в действительности, утверждает "Нодон синмун", Вашингтон "не собирается пересматривать свою враждебную политику в отношении республики, основанную на усилении давления и санкций".

В этой связи газета предупреждает, что Пхеньян "готов к любой войне, которую развяжут США". "КНДР будет укреплять национальный потенциал на основе опоры на собственные силы, чтобы заставить США и их вассалов отказаться от агрессивных планов, а также пересмотреть враждебный курс в отношении Пхеньяна", - подчеркивает "Нодон синмун", выражающая мнение руководства Трудовой партии Кореи.

Выступая 3 июня на открытии Международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог", министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил о намерении Вашингтона по-прежнему оказывать дипломатическое и санкционное давление на КНДР с целью отказа Пхеньяна от ядерной программы. КНДР "продолжает оставаться одной из главных угроз для безопасности не только в регионе, но и во всем мире", - считает шеф Пентагона.