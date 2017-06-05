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Политики в Сирии заявляют о росте числа беженцев из территорий ИГ после продления амнистии

Международная панорама
5 июня, 8:05 UTC+3 АЛЕППО /Сирия/ 5, июня. /ТАСС

Как сообщалось, президент Сирии Башар Асад издал указ об амнистии боевиков, участвующих в боевых действиях против правительственных войск, в июле прошлого года

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АЛЕППО /Сирия/, 5 июня. /ТАСС/. На контрольно-пропускных пунктах северо-восточной части провинции Алеппо отмечен рост числа беженцев из территорий, подконтрольных запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), политики считают, что работавшие на боевиков поверили в предоставленную правительством амнистию.

"В Сирии до конца июня продлен закон об амнистии боевикам, подписанный президентом Башаром Асадом. Многие мужчины из территорий, неподконтрольных правительственным войскам, решили воспользоваться этой возможностью и начать новую жизнь", - сказал журналистам представитель партии Баас в Алеппо Юсеф Рана. Он отметил, что задача местных властей - сделать так, чтобы таких людей было как можно больше. "Количество мужчин, некогда помогавших боевикам и пожелавших вернуться к мирной жизни, растет день ото дня - они знают, что Сирия ждет их возвращения", - отметил Юсеф Рана .

На контрольно-пропускном пункте у села Тайхга почти в 100 км от Алеппо среди потока беженцев замечена группа мужчин численностью до 40 человек. На вопросы военных они отвечают односложно - никогда не держали в руках оружие, под угрозой расстрела рыли окопы или грузили боеприпасы. "Боевики ИГ заставляли нас сотрудничать с ними - в противном случае грозили вырезать всю семью. Я видел как они поступали с теми, кто отказывался - таких забивали плетьми до смерти", - сказал один из прибывших в группе.

Собеседник отметил, что вырваться из населенных пунктов, где хозяйничают боевики ИГ, очень сложно. Вместе с несколькими односельчанами он сначала пересек территорию, контролируемую курдами, и лишь оттуда попал в провинцию Алеппо.

В региональном представительстве партии Баас отметили, что прибывших зарегистрируют и отправят автобусом в сборный пункт. Там в течение нескольких дней мужчин проверят по специальным спискам, и если нет доказательств их участия в убийствах военнослужащих и мирных жителей, амнистируют решением суда.

Как сообщалось, президент Сирии Башар Асад издал указ об амнистии боевиков, участвующих в боевых действиях против правительственных войск, в июле прошлого года. Действие указа продлевалось несколько раз.

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