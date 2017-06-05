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Тиллерсон призвал КНР прекратить милитаризацию островов в Южно-Китайском море

Международная панорама
5 июня, 8:14 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин

Госсекретарь США также отметил, что Китай является мощной экономической державой, с которой его страна хочет развивать продуктивные отношения

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СИДНЕЙ, 5 июня. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Китай прекратить милитаризацию островов в Южно-Китайском море (ЮКМ).

"Мы выступаем против создания Китаем искусственных островов и милитаризации в ЮКМ, - заявил госсекретарь на пресс-конференции в Сиднее по итогам встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Австралии. - Китай является мощной экономической державой, и мы хотим развивать продуктивные отношения, но мы не можем позволить ему использовать экономический потенциал для того, чтобы откупаться от решения стратегических проблем".

Встречи руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "два плюс два" проводятся ежегодно поочередно в США и Австралии.

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