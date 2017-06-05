Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Киргизии начался суд над лидером оппозиционной фракции парламента

Международная панорама
5 июня, 8:38 дата обновления: 5 июня, 9:04 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай

Омурбек Текебакев обвиняется в том, что в 2010 году он получил от российского бизнесмена Леонида Маевского $1 млн, пообещав ему содействие в покупке киргизской компании "Альфа телеком"

Поделиться
Материал из 1 страницы

БИШКЕК, 5 июня. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Суд Первомайского района столицы Киргизии в понедельник начал рассмотрение уголовного дела лидера парламентской фракции "Ата-Мекен" ("Отечество") Омурбека Текебаева, который обвиняется в коррупции и мошенничестве. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в канцелярии суда.

"Председательствует на процессе судья Айбек Эрнис уулу", - заявили в канцелярии. По словам ее сотрудников, судья начал заседание с озвучивания предъявленного подсудимому обвинения.

Смотрите также

Лидеру парламентской оппозиции Киргизии предъявлено окончательное обвинение

Сторонники задержанного в Киргизии политика объявили о создании штаба оппозиции

Митинг в поддержку арестованного оппозиционера начался в столице Киргизии

Обвинение бывшему главе Фонда по управлению госимуществом

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии заочно предъявил обвинение в коррупции бывшему руководителю Фонда по управлению государственным имуществом страны Шералы Абдылдаеву, сообщил пресс-центр ГКНБ.

"В настоящее время он (Абдылдаев) скрылся от следствия, ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "коррупция" уголовного кодекса республики", - говорится в сообщении. Ведомство напомнило, что ранее суд Первомайского района столицы республики избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу, в связи с чем Абдылдаев "был объявлен в розыск".

"В настоящее время ГКНБ проводит следственно- оперативные мероприятия по установлению его местонахождения", - отмечается в документе.

По данным ГКНБ, Абдылдаев, который ранее также работал заместителем министра транспорта и коммуникаций Киргизии, является фигурантом уголовного дела, возбужденного в отношении лидера оппозиционной парламентской фракции "Ата-Мекен" ("Отечество") Омурбека Текебаева, которому ранее было предъявлено обвинение в мошенничестве и коррупции. 

Уголовное дело

Дело в отношении Текебаева по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса республики было возбуждено Генеральной прокуратурой 25 февраля нынешнего года. На следующий день политик был задержан в аэропорту Бишкека после прилета из Вены. Текебаев обвиняется в том, что, будучи в 2010 году заместителем главы Временного правительства Киргизии, он взял $1 млн у российского бизнесмена Леонида Маевского, пообещав ему содействие в покупке киргизской компании "Альфа телеком", которая занимается предоставлением услуг сотовой связи. Однако обещания Текебаев не выполнил и денег россиянину не вернул.

Еще одним обвиняемым по этому делу является бывший посол республики в Южной Корее и Вьетнаме, бывший глава МЧС Дуйшонкул Чотонов, который подозревается в причастности к совершению данного преступления. Расследованием дела занимался Государственный комитет национальной безопасности Киргизии.

Ранее политическая партия "Ата-Мекен" объявила о намерении выдвинуть Текебаева кандидатом в президенты. Выборы главы киргизского государства назначены на 15 октября текущего года. В состав парламентской оппозиции Киргизии также входят фракции "Республика-Ата-Журт" ("Республика-Отчизна") и "Онугуу" ("Прогресс").

В Киргизии депутаты национального парламента обладают статусом неприкосновенности, однако он не распространяется на совершивших тяжкие преступления народных избранников. К ним в том числе относится и коррупция.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Киргизия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ разрывают дипотношения с Катаром
2
В Московском регионе ожидается холодная погода
3
Путин посоветовал США менять свою избирательную систему, а в дела других не вмешиваться
4
СМИ: комитет Сената Конгресса США начал расследование в отношении Клинтон
5
"Ъ": в России может появиться новый крупный золотодобытчик
6
Полиция задержала несколько человек в связи с терактом в Лондоне
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама