В Киргизии начался суд над лидером оппозиционной фракции парламента

БИШКЕК, 5 июня. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Суд Первомайского района столицы Киргизии в понедельник начал рассмотрение уголовного дела лидера парламентской фракции "Ата-Мекен" ("Отечество") Омурбека Текебаева, который обвиняется в коррупции и мошенничестве. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в канцелярии суда.

"Председательствует на процессе судья Айбек Эрнис уулу", - заявили в канцелярии. По словам ее сотрудников, судья начал заседание с озвучивания предъявленного подсудимому обвинения.

Обвинение бывшему главе Фонда по управлению госимуществом

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии заочно предъявил обвинение в коррупции бывшему руководителю Фонда по управлению государственным имуществом страны Шералы Абдылдаеву, сообщил пресс-центр ГКНБ.

"В настоящее время он (Абдылдаев) скрылся от следствия, ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "коррупция" уголовного кодекса республики", - говорится в сообщении. Ведомство напомнило, что ранее суд Первомайского района столицы республики избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу, в связи с чем Абдылдаев "был объявлен в розыск".

"В настоящее время ГКНБ проводит следственно- оперативные мероприятия по установлению его местонахождения", - отмечается в документе.

По данным ГКНБ, Абдылдаев, который ранее также работал заместителем министра транспорта и коммуникаций Киргизии, является фигурантом уголовного дела, возбужденного в отношении лидера оппозиционной парламентской фракции "Ата-Мекен" ("Отечество") Омурбека Текебаева, которому ранее было предъявлено обвинение в мошенничестве и коррупции.

Уголовное дело

Дело в отношении Текебаева по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса республики было возбуждено Генеральной прокуратурой 25 февраля нынешнего года. На следующий день политик был задержан в аэропорту Бишкека после прилета из Вены. Текебаев обвиняется в том, что, будучи в 2010 году заместителем главы Временного правительства Киргизии, он взял $1 млн у российского бизнесмена Леонида Маевского, пообещав ему содействие в покупке киргизской компании "Альфа телеком", которая занимается предоставлением услуг сотовой связи. Однако обещания Текебаев не выполнил и денег россиянину не вернул.

Еще одним обвиняемым по этому делу является бывший посол республики в Южной Корее и Вьетнаме, бывший глава МЧС Дуйшонкул Чотонов, который подозревается в причастности к совершению данного преступления. Расследованием дела занимался Государственный комитет национальной безопасности Киргизии.

Ранее политическая партия "Ата-Мекен" объявила о намерении выдвинуть Текебаева кандидатом в президенты. Выборы главы киргизского государства назначены на 15 октября текущего года. В состав парламентской оппозиции Киргизии также входят фракции "Республика-Ата-Журт" ("Республика-Отчизна") и "Онугуу" ("Прогресс").

В Киргизии депутаты национального парламента обладают статусом неприкосновенности, однако он не распространяется на совершивших тяжкие преступления народных избранников. К ним в том числе относится и коррупция.