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Тиллерсон: конфликт стран Персидского залива не подорвет единства в борьбе с терроризмом

Международная панорама
5 июня, 8:50 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин

Вашингтон призывает все стороны сесть за стол переговоров и считает важным сохранение единства Совета сотрудничества арабских государств региона, подчеркнул госсекретарь США

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СИДНЕЙ, 5 июня. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Дипломатический конфликт между странами Персидского залива "не окажет существенного воздействия на единство в борьбе с терроризмом в регионе и во всем мире". Такое мнение высказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в понедельник на пресс-конференции в Сиднее по итогам встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Австралии.

"Насколько я понимаю, раздражение между странами-членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) нарастало уже давно и сейчас достигло такого уровня, когда они решили действовать, чтобы таким образом разрешить свои противоречия, - сказал госсекретарь США, отвечая на просьбу прокомментировать разрыв рядом стран ССАГПЗ дипломатических отношений с Катаром. - Мы призываем все стороны сесть за стол переговоров и решить свои разногласия. Если США способны помочь им в этом, то мы готовы помочь. Мы считаем важным сохранение единства ССАГПЗ".

Ранее в понедельник стало известно, что Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) разрывают дипломатические отношения с Катаром. Страны обвинили это арабское государство в том, что он оказывает поддержку террористическим группировкам и вмешивается во внутренние дела государств региона. В ближайшее время страны закроют морское и воздушное сообщение с эмиратом, а дипломатические работники Катара будут высланы на родину.

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Ситуация вокруг Катара
Персоны
Тиллерсон, Рекс
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