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Полиция задержала несколько человек в связи с терактом в Лондоне

Международная панорама
5 июня, 8:48 дата обновления: 5 июня, 9:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Точное количество задержанных не уточняется

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ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Британская полиция задержала утром по подозрению в причастности к теракту в Лондоне несколько человек после обысков на востоке столицы. Об этом сообщает агентство Reuters.
Точное количество задержанных не уточняется.

Ранее  Скотленд-Ярд сообщал о проведении обысков в восточной части Лондона в рамках расследования. Обыски проводились в столичных районах Ньюэм и Баркинг.

По данным агентства, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA ("Кобра"), чтобы обсудить дальнейшие действия в ответ на террористический акт.

Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, а затем, доехав до рынка Боро-маркет, вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Согласно последним данным, в результате атак семь человек погибли, 48 были госпитализированы, состояние 21 из них оценивается как критическое.

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