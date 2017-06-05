Полиция задержала несколько человек в связи с терактом в Лондоне

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ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Британская полиция задержала утром по подозрению в причастности к теракту в Лондоне несколько человек после обысков на востоке столицы. Об этом сообщает агентство Reuters.
Точное количество задержанных не уточняется.
Ранее Скотленд-Ярд сообщал о проведении обысков в восточной части Лондона в рамках расследования. Обыски проводились в столичных районах Ньюэм и Баркинг.
По данным агентства, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA ("Кобра"), чтобы обсудить дальнейшие действия в ответ на террористический акт.
Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, а затем, доехав до рынка Боро-маркет, вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Согласно последним данным, в результате атак семь человек погибли, 48 были госпитализированы, состояние 21 из них оценивается как критическое.