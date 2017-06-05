МИД Казахстана: РФ предложила провести встречу по Сирии в Астане 12-13 июня

АСТАНА, 5 июня. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Представители России информировали министерство иностранных дел Казахстана о намерении провести международную встречу в Астане по урегулированию ситуации в Сирии 12-13 июня. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"В настоящее время страны-гаранты - Российская Федерация, Турецкая Республика, Исламская Республика Иран - проводят активные и интенсивные консультации между собой для того, чтобы окончательно определить даты очередного раунда встречи астанинского процесса по сирийскому урегулированию. В предварительном плане наши российские партнеры информировали нас о том, что они собираются предложить своим партнерам собраться в Астане 12-13 июня", - рассказал Абдрахманов.

Министр отметил, что пока не обладает информацией о составе участников встречи и уровне ее проведения. "Страны-гаранты должны нас в ближайшее время, я надеюсь, в ближайшие дни, если не часы, информировать о повестке дня этой встречи и о составе участников", - уточнил глава МИД.

Абдрахманов добавил, что участники международной встречи в Астане обсудят реализацию меморандума о зонах деэскалации в Сирии.

"Во время предыдущей майской встречи здесь, в столице, страны-гаранты подписали меморандум, согласно которому на территории Сирийской Арабской Республики устанавливаются четыре зоны деэскалации. Как нас предварительно информировали представители стран-гарантов, во время очередного раунда Астанинского процесса предполагается конкретизировать реализацию вышеупомянутого меморандума. А именно - определить, каким образом будут функционировать эти зоны деэаскалации", - рассказал Абдрахманов.

По его словам, ранее подписанный меморандум и создание четырех зон деэскалации "во многом способствовали снижению напряженности на территории Сирии и значительному сокращению боевых действий". "Как я понимаю, для стран-гарантов сейчас очень важно закрепить те позитивные тенденции, которые мы наблюдаем на территории САР", - пояснил глава МИД.

3-4 мая в Астане прошла четвертая международная встреча высокого уровня по урегулированию ситуации в Сирии. В переговорах приняли участие делегации правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции, стран - гарантов режима прекращения боевых действий (России, Турции и Ирана), а также высокие представители ООН, Иордании и США.