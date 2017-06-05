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Reuters: Etihad Airways со вторника прекращает полеты из ОАЭ в Катар

Международная панорама
5 июня, 9:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Последний рейс авиакомпании из Абу-Даби вылетит в Доху 6 июня 02:45 по местному времени

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways объявила, что со вторника приостанавливает полеты в Доху, столицу Катара. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

По данным агентства, последний рейс из Абу-Даби в Доху вылетит 6 июня 02:45 по местному времени (01:45 мск).

Ранее в понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром и закрытии авиа- и морского сообщения с ним. В заявлениях властей вышеупомянутых государств отмечалось, что действия Катара угрожают региональной безопасности.

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