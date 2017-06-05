Тиллерсон: США, возможно, будут заинтересованы в новом соглашении по климату

Иркутские власти не будут тушить пожар на площади 16 тыс. гаСибирь 5 июня, 9:27
Футболист Данни объявил об уходе из "Зенита"Спорт 5 июня, 9:26
Тиллерсон: США, возможно, будут заинтересованы в новом соглашении по климатуМеждународная панорама 5 июня, 9:21
Автомобильную дорогу на Ямале затопило из-за разлива рекиНовости Урала 5 июня, 9:14
Более 4 тыс. человек на Урале вторые сутки остаются без света после ураганаПроисшествия 5 июня, 8:45
СМИ: в Таиланде намерены ввести обязательное страхование для туристовОбщество 5 июня, 8:43
"Новатэк" решил отказаться от планов добывать газ в Восточной СибириЭкономика и бизнес 5 июня, 8:25
СМИ: комитет Сената Конгресса США начал расследование в отношении КлинтонМеждународная панорама 5 июня, 8:00
Венесуэльский оппозиционер из тюрьмы призвал сограждан продолжать мирные протестыМеждународная панорама 5 июня, 7:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИДНЕЙ, 5 июня. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Президент США Дональд Трамп принял решение вывести страну из Парижского соглашения по климату "не потому, что его не волнуют проблемы климата, а потому, что это соглашение, на его взгляд, не отвечает интересам американского народа, экономическим интересам страны". Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции по итогам состоявшихся в понедельник в Сиднее ежегодных консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Австралии.
"Полагаю, президент дал понять о желании вновь изучить этот вопрос и, возможно, провести дискуссию с другими странами о подготовке нового, конструктивного соглашения, - отметил Тиллерсон. - Президент не избегает этих проблем, он хочет оставаться вовлеченным в их решение".
Консультации глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Австралии в формате "2 плюс 2" проводятся ежегодно поочередно в США и Австралии. С австралийской стороны в нынешней встрече принимают участие министр обороны Марис Пейн и министр иностранных дел Джули Бишоп, с американской - министр обороны США Джеймс Мэттис.