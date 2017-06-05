Тиллерсон: США, возможно, будут заинтересованы в новом соглашении по климату

СИДНЕЙ, 5 июня. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Президент США Дональд Трамп принял решение вывести страну из Парижского соглашения по климату "не потому, что его не волнуют проблемы климата, а потому, что это соглашение, на его взгляд, не отвечает интересам американского народа, экономическим интересам страны". Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции по итогам состоявшихся в понедельник в Сиднее ежегодных консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Австралии.

"Полагаю, президент дал понять о желании вновь изучить этот вопрос и, возможно, провести дискуссию с другими странами о подготовке нового, конструктивного соглашения, - отметил Тиллерсон. - Президент не избегает этих проблем, он хочет оставаться вовлеченным в их решение".

Консультации глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Австралии в формате "2 плюс 2" проводятся ежегодно поочередно в США и Австралии. С австралийской стороны в нынешней встрече принимают участие министр обороны Марис Пейн и министр иностранных дел Джули Бишоп, с американской - министр обороны США Джеймс Мэттис.