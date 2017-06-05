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Telegraph: один из лондонских террористов пытался вербовать детей

Международная панорама
5 июня, 9:24 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 5, июня. /ТАСС

Заявление в полицию написала соседка, которая обвинила его в "промывании мозгов" ее детям

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ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Террористическая ячейка, к которой принадлежали совершившие теракты в британской столице экстремисты, находилась под наблюдением полиции с марта этого года. Как сообщила  газета The Telegraph, один из нападавших попал в поле зрения правоохранителей еще как минимум два года назад, когда его уличили в вербовке детей.

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Заявление в полицию написала соседка, которая обвинила его в "промывании мозгов" ее детям. По словам женщины, конфликт произошел после того, как школьники, вернувшись домой с прогулки, заявили, что "хотят стать мусульманами". Помимо этого, газета приводит пример еще одного подростка, который ходил в тот же спортзал, что и один из нападавших.

Помимо этого, газета приводит слова подростка, который ходил в тот же спортзал, что и один из нападавших. По словам молодого человека, тот пытался убедить его и других вступить в ряды террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Кроме того, знакомый одного из исполнителей теракта (газета не уточняет, идет ли речь об уже упомянутом выше человеке или о другом участнике преступления - прим. ТАСС) также обращался в полицию после того, как узнал, что его товарищ начал симпатизировать радикальным исламистам. По его словам, тот регулярно слушал речи одного из радикальных американских проповедников-исламистов.

Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, а затем, доехав до рынка Боро-маркет, вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Согласно последним данным, в результате атак семь человек погибли, 48 были госпитализированы, состояние 21 из них оценивается как критическое.

Сейчас полиция проводит обыски в восточных пригородах британской столицы в рамках расследования терактов и задержала несколько человек для допроса. Ранее в воскресенье полиция задерживала 12 человек, один позже был отпущен на свободу. Сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна провести заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA ("Кобра"), чтобы обсудить дальнейшие действия властей в ответ на действия террористов.

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