Катар считает решение арабских государств о разрыве дипотношений неоправданным

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 5 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Катар считает решения арабских государств о разрыве дипломатических отношений с Дохой неоправданным. Об этом заявил МИД эмирата.

"Доха сожалеет о решении Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна разорвать отношения и считает эту меру неоправданной, основанной на голословных утверждениях", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства. Власти эмирата заверили, что "сделают все необходимое, чтобы эти меры не отразились на экономике Катара и жизни его подданных", подчеркнув, что "сожалеют о закрытии границ с Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном".

В ведомстве отвергли обвинения в причастности Катара к поддержке террористических группировок и радикальной идеологии в регионе. "Катар является действующим членом ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) и привержен его договоренностям, уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела, - приводит заявление МИД Катарское информационное агентство. - Доха выполняет свои обязательства в вопросах противостояния терроризму и экстремизму".

По версии властей эмирата, Катар подвергся информационной кампании, цель которой - навредить интересам ближневосточного государства.

Как сообщил позднее телеканал Al Arabiya, дипотношения с Катаром разрывает также Йемен.

По данным СМИ, правительство Йемена обвинило Доху в поддержке экстремистских групп в этой стране, а также поддержало решение аравийской коалиции прекратить участие Катара в военной операции в Йемене.