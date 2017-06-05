El Pais: попытавшийся защитить женщину при терактах в Лондоне испанец пропал без вести

МАДРИД, 5 июня /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Подданный Испании Игнасио Эчэберриа пропал без вести после терактов в британской столице. Об этом сообщила в понедельник газета El Pais со ссылкой на его родственников.

По их информации, во время атаки 39-летний испанец возвращался из парка со своими друзьями. В районе рынка Боро-маркет они увидели, как мужчина нападает на женщину. Эчэберриа был единственным из группы, кто остановился, чтобы защитить ее.

После этого ни семья, ни друзья испанца не могут с ним связаться. В частности, родственники пропавшего уже уведомили о случившемся консульство пиренейского королевства, полицию и больницы в британской столице.

Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, а затем, доехав до рынка Боро-маркет, вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Согласно последним данным, в результате атак семь человек погибли, 48 были госпитализированы, состояние 21 из них оценивается как критическое.