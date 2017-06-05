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Премьер Австралии призвал производителей мессенджеров делиться кодами со спецслужбами

Международная панорама
5 июня, 10:36 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин

Малколм Тернбулл также поддержал мнение британского премьера о "слишком большой терпимости к экстремистским материалам в социальных сетях"

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СИДНЕЙ, 5 июня. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл считает, что борьба с терроризмом требует от компаний-производителей популярных программ-мессенджеров предоставлять спецслужбам шифровальные коды к своей продукции.

Отвечая в понедельник на вопросы журналистов о терактах в Лондоне, глава австралийского правительства сказал: "Сегодня зашифрованным трафиком пользуются миллиарды людей с помощью таких программ, как WhatsApp и Messanger. Необходимо содействие компаний-производителей этого программного обеспечения. Наши службы безопасности должны быть способны получать доступ к таким сообщениям".

Тернбулл также выразил согласие с мнением британского премьер-министра Терезы Мэй относительно "слишком большой терпимости к экстремистским материалам в социальных сетях". "В этом отношении от ведущих социальных платформ - таких как Facebook и Twitter, требуется сотрудничество", - подчеркнул премьер-министр Австралии.

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Персоны
Мэй, Тереза Тёрнбулл, Малколм
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